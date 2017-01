Akik visszaléptek az olimpiától – Felkészül Budapest?

Nagyítóval kell keresni a pénzügyileg is sikeres olimpiát rendező városokat. A többség inkább belerokkant a megtiszteltetésbe, miután a költségek az eredetileg tervezett sokszorosára duzzadtak. Sok pályázó ezt időben felismerte.

2015 januárjában az Amerikai Olimpiai Bizottság (USOC) még Bostont tartotta a legalkalmasabb amerikai városnak a 2024-es olimpiai játékok rendezésére. Boston három versenytársat ütött ki a nyeregből: Los Angelest, Washingtont és San Franciscót. A helyiek körében azonban nem volt teljes az öröm: közgazdászok, civilek és városvédők megalakították a No Boston Olympics csoportot, amely a rendezés gazdasági kockázataira hívta fel a figyelmet. Többek között azt követelték: az olimpia rendezésének árát költsék inkább a lakhatási körülmények javítására.

Az olimpiapárti bostoni szervezők ígérték, törekednek majd a költséghatékonyságra, az infrastruktúra fejlesztéséhez főként magánbefektetőket alkalmaznak, meglévő létesítményeket újítanak fel vagy vesznek használatba, ideiglenes építményeket is felhúznak. És csak olyan közlekedési fejlesztésekbe vágnak bele, amelyeket korábban – az olimpiától függetlenül – már jóváhagytak. Végül Boston vezetése átírta a pályázatot, változott a költségvetés és a tervezett helyszínek is. Boston polgármestere mindemellett garanciát is kért az olimpiai bizottságtól, hogy ha túllépnék a tervezett keretet, nem a város állja majd a többletköltségeket. Az Amerikai Olimpiai Bizottság azonban nem adott garanciát: ehelyett 2015 szeptemberében visszavonta Boston pályázatát, és helyette Los Angelest jelölte.

Róma is visszakozott. Virginia Rag­­gi polgármester júniusi megválasztása után szinte azonnal közölte, nem támogatja a város olimpiai pályázatát, mivel az tetemes adóssággal jár, ami az adófizetők terheit növeli majd. Október 11-én az Olasz Olimpiai Bizottság hivatalosan is visszavonta pályázatát.

– Hamburg demokratikus város – mondja a 168 Órának Wladimir Andreff sportközgazdász, a párizsi Sorbonne Egyetem professzora, számos nemzetközi szervezet tagja. Arra utal: Hamburg vezetése népszavazással akarta megerősíteni a 2024-es olimpia rendezésére egy hónappal azelőtt beadott pályázatát. Végül azonban a korábbi közvélemény-kutatásokkal ellentétes eredmény született: a hamburgiak 51,6 százaléka nem kért az olimpiai játékokból. Pedig egy évvel korábban még ünnepelt a városvezetés, ekkor derült ki, hogy a Német Olimpiai Bizottság Hamburg pályázatát támogatta Berlinével szemben.

„Nem erre számítottam, de a lakosság akarata egyértelmű, és ezt tiszteletben fogom tartani” – kommentálta a népszavazás eredményét Olaf Scholz, Hamburg polgármestere.

– Nyugat-Európában a lakosság egyre nagyobb része tisztán látja – magyarázza Wladimir Andreff –, hogy néhány hétnyi nemzeti büszkeség, „globális reflektorfény” a városnak nem éri meg a tetemes költségeket. A tapasztalat is azt mutatja: a túlköltekezés elkerülhetetlen. A modern olimpiák történetében mindeddig, egy kivétellel, az összes városban veszteséget könyveltek el a rendezők.

Az egyetlen kivétel az 1984-es Los Angeles-i olimpia volt. Nem véletlenül. Egyrészt 1932-ben rendeztek már Los Angelesben olimpiát, és az akkori infrastruktúra egy része használható állapotban maradt. Másrészt a város egyetlen versenytársa, Teherán az iráni politikai és társadalmi változások ­miatt visszalépett, így az amerikai város tulajdonképpen maga szabhatta meg a rendezés feltételeit.

Andreff szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem is szereti, ha nincsenek versenytársak. A pályázatok lényege ugyanis a verseny: meg kell mutatniuk a jelölteknek, hogy a többiekhez képest kisebb költséggel és nagyobb bevétellel tudják megvalósítani a játékokat. És ehhez persze elengedhetetlen a számok és tervek kozmetikázása.

– Budapestnek bizonyítania kell: nagyobb bevételre számíthat, mint Los Angeles vagy Párizs – jegyzi meg Andreff, majd hozzáteszi: mivel a francia sportminiszter tanácsadójaként is dolgozik, gyakran megfordul bennfentes körökben. Információi alapján úgy véli, a legnagyobb eséllyel 2024-ben Los Angeles rendezhet olimpiát.

A Los Angeles-i csoda – a tapasztalatok azt mutatják – megismételhetetlen. Például a párizsi olimpia az előzetes számítások és tanulmányok szerint mintegy 6,2 milliárd eurós költséggel és 5-10 milliárdos bevétellel kalkulál. A legalacsonyabb, ötmilliárdos bevétellel számolva már az eredeti elképzelésekhez képest veszteséges lesz a párizsi olimpia. De Andreff hangsúlyozza: a költségek minden esetben túllépik a pályázatban szereplő összeget.

Az olimpiák történetében a negatív rekordot a 2008-as pekingi olimpia tartja: a kiadások végösszege a tervezettnek a tizenkétszerese volt. A 2014-ben a téli játékoknak otthont adó Szocsiban és az 1976-os nyári olimpiát rendező Montrealban hatszorosára duzzadt az eredetileg kalkulált költség a játékok végére. A londoni olimpia „csupán” háromszor került többe.

És hogy mit is jelent a lakosság számára a városuk túlköltekezése? Andreff saját példájával érzékelteti ezt. A franciaországi Grenoble téli olimpiát rendezett 1968-ban. A deficittel zárult rendezvény után a városvezetés különadót vetett ki a helyi lakosságra a veszteségek fedezésére. Wladimir Andreff 1980-ban költözött ide, a város egyetemén tanított. Helybéliként neki is kellett fizetnie az adót, még 1990-ben is, amikor visszaköltözött Párizsba. Grenoble lakosai 1992-ig nyögték az olimpia terheit.

Egy nemrégiben készült nemzetközi tanulmánysorozatban több tudomány képviselői – rangos egyetemek matematikusai, közgazdászok és más szakemberek – vizsgálták az olim­­piai játékok hatását a helyi lakosságra. Interjúk és számítások során arra jutottak: az olimpiát rendező város lakossága egy évig sokkal boldogabbnak érzi magát a játékok hatására, utána viszont előtérbe kerül a hétköznapok valósága.

– Ha mondjuk Magyarország úgy döntene, az olimpia kedvéért kiszélesíti a Budapest-Debrecen autópályát, az eleinte azt az érzetet keltheti a magyarokban, hogy ettől javult az életminőségük – hoz egy példát Andreff. – De végső soron hányan is használnák rendszeresen ezt az útvonalat? Indokolt lenne az ilyen szintű bővítés? Feltételezhetően nem. Akkor viszont felmerül a kérdés: nem lett volna hasznosabb ezt a pénzt másra költeni?