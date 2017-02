Több ezer ember a Kossuth téren a Tanítanék Mozgalom tüntetésén

A Parlament előtt demonstrált a Tanítanék Mozgalom a közoktatás megújításáért és a civil szervezetekért. A pedagógusok szerint legfontosabb követeléseikből sajnos semmit nem sikerült átnyomniuk a kormányon, de ettől függetlenül tovább küzdenek a céljaikért.

A magyar oktatásügy megújítását, Balog Zoltán szakminiszter távozását követelték és a civil szervezetek működésének megnehezítése ellen tiltakoztak vasárnap délután – a szervezők becslése szerint – mintegy 3 ezren a Parlament előtt a Tanítanék Mozgalom felhívására.

Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója az eseményen azt emelte ki: egyetlen kormány sem képes odafigyelni minden társadalmi problémára, ezért végeznek pótolhatatlan munkát a civil szervezetek. Szerinte egy magát demokratikusnak tartó kormányzat nem ellenségként, hanem segítőtársként kezeli ezeket a szervezeteket, és akkor is meghallgatja véleményüket, ha az számára nem hízelgő.

Az Index tudósítása szerint a demonstráción felszólalt Szentesi Kálmán is, aki arról lett híres, hogy visszakérte adója egy részét a NAV-tól, mert szerinte az állam azt nem arra költi, amire ő szeretné, hogy költse. Szentesi Kálmán kifejtette, hogy „mondhatnám azt, hogy emberek ne féljetek, csatlakozzatok hozzám”, de nem mondja, mert megérti, hogy sokan félnek az országban, mert éppen, hogy felszínen tudják tartani magukat, de biztos benne, hogy idővel mások is csatlakoznak majd hozzá ebben a harcban. Mint mondta, őt is azonnal betámadták, miután a nyilvánosság elé állt, kisstílű, minimálbéres csalónak nevezték. De Szentesi feltette a kérdést, hogyha ő csaló, akkor milyen szavaink vannak a tao-pénzekre, az MNB alapítványok költéseire, vagy a hamis vagyonnyilatkozatokra.

A demonstráció végén Pilz Olivér, a Tanítanék Mozgalom egyik elindítója azt mondta: Balog Zoltán szerintük teljesen alkalmatlan az általa felügyelt területek irányítására. A kormány lecserélte ugyan a közoktatásért felelős helyettes államtitkárt, de ő csak végrehajtó volt, Balogot kellett volna, mert fejétől bűzlik a hal. Végül közölték, hogy van egy alternatív miniszterjelöltjük Balog Zoltán helyett, és felhoztak a színpadra egy szamarat.