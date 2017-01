Sok pénzbe fog nekünk kerülni a Fidesz csőlátása

A minden menedékkérőre kiterjedő idegenrendészeti őrizet súlyosan jogkorlátozó, szembe megy az európai uniós szabályokkal és a strasbourgi emberjogi bíróság gyakorlatával is – mondta a Klubrádiónak nyilatkozva Lattman Tamás nemzetközi jogász.

Ha az Országgyűlés elfogadja az idegenrendészeti őrizet kiterjesztéséről szóló jogszabályt, amiatt az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásokat indíthat Magyarország ellen. Másrészt ha egyéni indítvány alapján az Emberi Jogok Európai Bíróságán eljárás indul Magyarország ellen, azt minden bizonnyal el fogjuk veszíteni – figyelmeztetett a szakember. Hozzátette: mindkét esetnek lesznek anyagi következményei.

Az elmúlt időszak kormányzati kommunikációja végig az volt, hogy Magyarországot már nem éri akkora migrációs nyomás. Most mégis erre a nyomásra hivatkozva indokolnák a súlyosan jogkorlátozó intézkedés visszavezetését – mondta Lattman Tamás. Szerinte erre nagyon nehéz lesz védhető perbeli pozíciót és jogi érvelést építeni a strasbourgi bíróság előtt.

Kiemelte, minden attól függ, hogy a jogszabály majd hogyan határozza meg a fogvatartás részleteit, milyen garanciákkal látja el, illetve milyen időtartamban teszi megengedhetővé.

Ha valakivel kapcsolatban az ország területére lépés pillanatában feltételezhető, hogy terrorista vagy terroristákkal áll kapcsolatban, azzal szemben hatósági fellépésnek (beleértve a személyi szabadság korlátozását is) helye van a jelenlegi jogszabályok alapján is. Jelenleg is megvannak a jogi eszközök – mondta Lattman Tamás.

(Klubrádió)