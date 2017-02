Bevált trükkel próbálkozik újra Orbán

A tavaszi ülésszak kezdetén igyekszik a kormány olyan új politikai kezdeményezéssel élni, amellyel újra tematizálni képes a közéletet. Ennek keretében a Fidesz–KDNP a szokásos témákhoz és eszközökhöz nyúlt. A Policy Agenda megvizsgálta, hogy a félév kezdetén milyen ügyekkel indítottak a kormánypártok és a mostani nemzeti konzultáció milyen eredményt hozhat.

A politikai évadokat megnyitó frakcióülések, majd az azt követő miniszterelnöki felszólalások kijelölték eddig is, hogy mely témákkal akart a következő időszakban tematizálni a Fidesz. Ezeket az ügyeket igyekeztek is folyamatosan napirenden tartani, és várhatóan ez történik majd most is – írja elemzésében a Policy Agenda.

A Fidesz nyitó frakcióülésein 2015 tavaszától kezdve állandó téma a migráns-ügy, és az volt ugyanezen év őszétől Orbán Viktor parlamenti évadnyitó felszólalásaiban is. Ezzel párhuzamosan az is megfigyelhető, hogy a hazai gazdasági eredmények ismertetésén kívül ezek a napirend előtti beszédek csak a nemzetközi helyzettel foglalkoztak.

A mostani miniszterelnöki évadnyitó beszédben és megelőzően az évadnyitó frakcióülésen meghirdetett nemzeti konzultáció „politikai termékként” értelmezhető kezdeményezés, hiszen képes lefedni ezt a félévet, bár ugyanakkor nem tartalmaz átütő, új elemeket. Nem lóg ki azonban a sorból abban a tekintetben sem, hogy nem hazai térben értelmezendők ezek a témák, hanem egyfajta „nemzetközi összeesküvés” látszatát akarják kelteni, amelyet a magyar kormánynak kell lelepleznie és elhárítania.

A nemzeti konzultációk sora folytatódik

A kormánypártok számára a politikai napirend uralásának alapeszközévé vált a „nemzeti konzultáció” intézménye. 2010 óta a kormány négy alkalommal élt ezzel a lehetőséggel (alkotmányozás-, szociáliskonzultáció-, gazdaságikonzultáció-, menekültügytémákban), és több szempontból is biztos fegyvernek számít: biztosan vitát generál, ezért uralja a híreket; lehet hivatkozni rá, mint a közvetlen demokrácia eszközére; nem transzparens a rendszer, ezért a részvételi adatok (visszaküldött ívek száma) és az eredmények szakmai kötöttségek nélkül kommunikálhatók; hosszú a tematizációs ideje. A nemzeti konzultáció elindításáról szóló döntéstől az eredmények közléséig folyamatosan napirenden lehet tartani az ebben lévő ügyeket. Ez az eddigi gyakorlat szerint két-három hónapig is eltart.

Szinte biztosra vehető az a lépés, hogy a kormány „kijátssza” a nemzeti konzultáció lehetőségét az olimpiaellenes népszavazás szempontjából is. A nemzeti konzultáció során – a kormány által eddig közölt adatok szerint – átlagosan kilencszázezer ember küldte vissza a kérdőíveket. Ez pedig többszöröse a mostani népszavazást kezdeményező kérdőívet aláírók számának.

Ezzel tehát könnyen lehet azt a politikai látszatot kelteni, hogy a Fidesz még mindig nagyobb tömegeket képes saját ügyei mentén megszólítani. A másik esély, hogy hivatkozási alapot teremt a politikai döntéshozók számára. Ez főleg a civilek elleni átláthatósági szabályok (külföldi pénzek/támogatások nyilvánossága) szempontjából lesz érdekes, amikor a beérkezett válaszok alapján tud arra hivatkozni a kormány, hogy jobban kontroll alá kell vonni a politikát befolyásolni akaró civil szervezeteket.

Szabadulni az olimpiai kudarctól



A Fidesz számára tehát elemi érdek, hogy a politikai napirenden ne csak az olimpiaellenes népszavazás legyen (sőt ettől akár szabadulnának is). Ezért április közepéig képes lesz az államfőválasztással, a nemzeti konzultációval és a civilek elleni fellépéssel alakítani a közbeszédet.

Ezt követően erre a félévre a 2018. évi költségvetés és az adótörvények biztosíthatják a kormány „pozitív ügyeit”. Legalábbis ez a terv, amelyet az ellenzék csak akkor lesz képes megváltoztatni, befolyásolni, ha túllendül saját belső vitáin.