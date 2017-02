Orbán legfeljebb második lehet, Zeman beelőzi Trumpnál

Úgy látszik, a populistaversenyben a cseh elnök a sikeresebb: már áprilisban számíthat rá, hogy Donald Trump fogadja őt a Fehér Házban, megelőzve Orbán Viktort. Ezt Vit Dostal cseh kutató mondta a Közép-Európai Egyetemen (CEU) rendezett csütörtöki kerekasztalon. Dostal emlékeztetett rá, hogy utoljára Vaclav Havelt fogadták az ovális irodában, sem Vaclav Klaus, sem Miroslav Zeman nem jutott be eddig oda – elsősorban nézeteik miatt. Most azonban Zeman Európa-szkeptikus és oroszbarát retorikája bejött. Ráadásul a cseh elnök – akinek súlyos vitái vannak országa kormányával – meg is előzte Orbánt, amikor a kampány alatt Trumpra „fogadott”.

A CEU és a lengyel Res Publica intézet a Trump-korszaknak a visegrádi négyekre gyakorolt hatásáról rendezett vitát. A magyar, lengyel, szlovák és cseh elemzők végeredményben egyetértettek abban, hogy Donald Trump és most hivatalba lépő adminisztrációja számára a térség, illetve a négy állam laza társulása gyakorlatilag nem létezik. Trump – hasonlóan Putyinhoz – a kétoldalú kapcsolatokra és megegyezésekre helyezi a hangsúlyt és támadja a multilateralizmust.

Balázs Péter volt külügyminiszter, a CEU professzora viszont arra figyelmeztetett, hogy a hozzánk hasonló kis országok csak a sokoldalú megállapodások keretében juthatnak jó alkupozíciókhoz. Lengyelországot a Trump-éra súlyos zavarba hozta, derült ki a beszélgetésből: Varsó magára hagyatva érzi magát, hiszen az új amerikai elnök kiegyezésre törekszik Oroszországgal, s elfogadja Putyin terjeszkedését a posztszovjet övezetben, mindenekelőtt Ukrajnában. Lengyelország volt korábban a Keleti partnerség egyik fő szorgalmazója, de ez a program Balázs szerint teljes csőd, hiszen az EU már csak Grúziában és Ukrajnában van jelen, de mindkét Nyugat-barátnak számító országban orosz csapatok vannak. (Belarusz, Örményország és Moldova egyértelműen az orosz érdekszféra, szövetségi rendszer része lett az elmúlt években).

A szakértők szavaiból kirajzolódó kép szerint a négy állam kénytelen most Németország mellett felsorakozni. Oroszország ugyan alternatíva a populista politikusok (Orbán, Zeman, Fico) propagandájában, de a lengyel jobboldal vezére, Jaroslaw Kaczynski már kénytelen volt Merkel mellett hitet tenni a minap. Az orosz nyomulástól való félelem hatástalanítja náluk a putyini politika tartalmi vonzerejét. A V4-ben sokszor hangoztatták, hogy a négy állam együttműködése „nem válik entitássá”. Ez nyilvánvaló. A térség államait nem csak a közös történelem okozta meghitt ellenségeskedés és nacionalista megvetés állítja szembe, de a versengés is, amely hol Németország, USA, hol az oroszok kegyeiért és elismeréséért folyik. Most könnyen kiderülhet, hogy végképp a perifériára szorulnak.