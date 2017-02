Orbán, a bátor, féktelen és könyörtelen

Magyarul Új honfoglalás címmel jelent meg a Bécsben élő neves publicista könyve arról, hogy egy kollégiumi társaság néhány évtized alatt miként kerítette gazdaságilag és politikailag is a hatalmába az országot. A cím azonban hosszas berendezkedésre is utal, amit a szerző azzal enyhít, hogy Orbán világa egy nyílt végű rezsim, bármikor vége is lehet. Paul Lendvait kérdezzük.