Nálunk szerencse is kell a kórházi kezelés túléléséhez

Épp ott kerülhetünk bajba, ahová segítségért érkezünk? A magyar egészségügyben sokszor ez is megtörténik. Évente százezren kapnak fertőzést az egészségügyi ellátásuk során, két-háromezren bele is halnak. Most öt kórház szembenézett a problémával: szakemberei megalapították a Magyar Sürgősségi Szepszis Hálózatot azért, hogy 2022 végéig a hazai sürgősségi ellátásban a nemzetközileg elvárható szintre csökkenjen a szepszis miatti halálozás.