Meghalt Burger Barna, Orbán Viktor személyi fotósa

Súlyos betegségben meghalt Burger Barna fotós keddre virradóra – tudatta a család az MTI-vel.

Burger Barna Budapesten született 1965-ben. Az Árpád Gimnáziumban érettségizett, majd a Práter utcai fényképésziskolát végezte el. A rendszerváltás idején kezdett dolgozni fotográfusként. Volt fotóriporter napilapnál, magazinnál. 1993 óta fényképezett a Fidesznek, illetve a kormánynak, Orbán Viktor miniszterelnök személyi fotósa volt. Alkalmazott és művészi fényképei magazinokban és önálló albumokban jelentek meg. Első albumát 1999-ben mutatták be. Köteteibe például az országos kéktúráról készített képeit vagy íróportréit gyűjtötte egybe. Számos kiállításon mutatták be fényképeit, Magyarországon kívül a többi között New Yorkban, Berlinben.

A miniszterelnök Facebook-oldalán búcsúzott Burger Barnától. Azt írta: „A kéktúra az égben ért véget. Nekünk csak a képek és a közös emlékek maradtak. Isten veled, barátom! Legyen neked könnyű a föld!”