Keményen nekimentek Orbánnak a lázadó nyugdíjasok

Nem először volt dolga a rendőrséggel annak a két nyugdíjas nőnek, akikkel szemben öt rendőr intézkedett kedden, amikor Orbán Viktor házánál plakátokat ragasztottak – írja a 24.hu.

A lapnak sikerült elérnie az egyik 75 éves asszonyt, aki elég kemény dolgokat mondott a kormányfőről és a Fidesz vezető beosztású politikusairól. Úgy fogalmazott:

„Orbán fosik és úgy viselkedik, mint Hitler: pöffeszkedik és hazudik Keletnek, Nyugatnak, az EU-nak és a magyar népnek is.”

Véleménye szerint ha Orbán Viktor most lemondana, már akkor is késő lenne. Szerinte azért vezet a közvélemény-kutatásokon a Fidesz, mert az emberek már egy morzsányi adománytól is odavannak. Példaként említette a tízezer forintos Erzsébet-utalványt.

„Hiába van milliós fizetésük, nem elég arra, hogy azt az életszínvonalat biztosítsa, ami láthatóan van nekik. Tehát lopnak” – fogalmazott egyes kormánytagok urizáló életvitelével kapcsolatban.

A 24.hu azt is megtudta, hogy a két asszony Gyurcsány Ferenc házánál is járt korábban, ott azonban nem igazoltatták őket. Egy Fidesz-irodánál ugyanakkor egyszer rájuk hívták a rendőröket, most pedig már akkor is igazoltatják őket, ha éppen zárva van az iroda.