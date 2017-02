Civakodás, drámai – persze civilizált hangú – fenyegetőzések, sértődött duzzogás, riogatás a kormány felbomlásával, előrehozott választások veszélye, örökharag-hangulat – majd a tökéletes összhang látványos demonstrálása, új megállapodás, sírig tartó együttműködési vágy bejelentése, széles mosolyok. Életkép az osztrák kormánykoalíció mindennapjaiból, olyasmi, amire a viszonyokat ismerők inkább csak legyintenek.

A kalandos elnökválasztás kis időre bénultságot okozott az osztrák belpolitikában, amit azonban hamarosan lázas megújulási törekvés váltott fel. Talán magyarázhatja ezt, hogy Alexander Van der Bellen államfő bevonulása a Hofburgba korszakváltást jelez az elnökség történetében. A Második Köztársaság több mint hatvan évében most először adja az ellenzék az elnököt. A riadalmát csak fokozhatja, hogy a hagyományos „nagy pártok” ma már aligha nevezhetők nagynak, jobban illik hozzájuk a közép jelölés, amely egyébként a szociáldemokraták (SPÖ) és a néppártiak (ÖVP) mellett kijár a jobboldali Szabadságpártnak (FPÖ) is, sőt talán az államfőt adó Zöldek is rátértek már erre az útra.

Ha ezt figyelembe vesszük, akkor már hihetőbb a szociáldemokrata Christian Kern kancellárnak és helyettesének, a néppárti Reinhold Mitterlehnernek az esküdözése, mely szerint szó sincs arról, hogy titkos megállapodást kötöttek volna a 2018 őszén esedékes választások előrehozataláról. Igaz, mostani szemmel ezzel egyikük sem járna jól, sőt Mitterlehner valószínűleg már jelöltje sem lehetne a pártjának, hiszen minden bizonnyal beelőzné őt az ifjú tehetség, Sebastian Kurz külügyminiszter. A történelmi tapasztalat sem szól az előrehozás mellett, mert eddig a kormányt megbuktató koalíciós pártot a választók mindig megbüntették.

Talán nem csak ez késztette azonban a kancellárt arra, hogy akár drasztikus megnyilvánulásokkal is, de cselekvésre késztesse teszetosza kormányát. A Werner Faymann kancellárt nyolc hónapja felváltó Kern a gazdaságból jött, az osztrák vasutak, az ÖBB vezérigazgatójaként megszokta a gyors és határozott döntéseket és azok dinamikus megvalósítását. A problémák tologatása nem az ő világa. Az elnökválasztás folyamatát ugyan nem akarta megzavarni, de utána már nem fogta vissza magát, s pártja welsi kongresszusán előállt radikális cselekvési tervével, amelynek szelídített változatát kormányával is megpróbálta elfogadtatni. A válasz elmaradt, pedig ultimátummal vette rá partnerét az érdemi tárgyalásokra: ötnapos huzakodás után a kormánytagok létrehozták és valamennyien alá is írták a terv B változatát, ami még mindig elég lehet elengedhetetlen folyamatok beindításához. Az már csak osztrák sajátosság, hogy a cselekvési hajlandóságtól először szinte kellemesen meglepett ellenzék – „jé, a kormány dolgozik!” – hamar váltott, és azon a lényegtelen kérdésen kezdett rágódni, melyik párt kézjegye a meghatározó, ki adott fel többet elveiből.

A harmincöt oldalas új koalíciós paktum elsődleges célja a gazdaság beindítása, a munkanélküliség visszaszorítása, a biztonság erősítése. A megegyezéshez valóban mindkét pártnak engednie kellett. Újszerű, hogy a tizennyolc hónapra szóló, hangsúlyozottan a 2018-as választásokig kijelölt feladatoknak konkrét határidőket szabtak. Régebbi adósságok is szerepelnek a megállapodásban. A vállalkozásoknak például járulékcsökkentést ígér a kormány (ez néppárti követelés), cserében a munkahelyteremtésért, elsősorban az ötven év felettiek alkalmazásáért (ez szociáldemokrata kezdeményezés). A munkanélküliség visszaszorítását más intézkedések is segítik, beleértve a magyaroknak kevéssé tetsző ötletet, hogy az uniós tagországokból érkezők csak akkor kaphatnak meg egy kiszemelt állást, ha azt osztrákkal nem tudják betölteni. Ilyen szabályozáshoz kell az unió jóváhagyása, ezért a márciusig kidolgozott konkrét tervvel Ausztria Brüsszelhez fordul. Másrészt nem titok, hogy sok munkakörben valós a hiány, szóval a magyar szakácsokat, iparosokat nem fenyegeti igazi veszély.

A kancellárnak nem sikerült átvinnie a minimálbér emelésére vonatkozó elképzelését. Bár a dokumentum szól arról, hogy a témáról szeretnének tárgyalni a szociális partner bevonásával, a Kern által megálmodott 1500 eurós minimális összegről azonban nincs megegyezés. Igaz, a Néppártnak viszont a biztonsági intézkedések közül le kellett mondania arról, hogy a menekültek befogadásának 35 ezres maximumát megfelezzék. Itt is csak a szabályozás kidolgozásának szándékáról egyeztek meg. Más biztonsági kérdésekben viszont érvényesült a néppárt óhaja. A dzsihádból visszatért személyek mozgását lábbilincs korlátozza (ennek alkalmazásához eddig bírósági döntés kellett), több lehetőség nyílik lehallgatásra, megfigyelésre, a közlekedési kamerák felvételeinek felhasználására más célra, és az adatbázisok is összeköthetők szükség esetén. A bíróságokon nincs helye vallási jelképnek, a közterületeken tilos a burka viselete, 18 hónapra hosszabbodik az illegális határátlépők toloncfogsága, és általában is zöld utat kap az illegális bevándorlás elleni harc. Rengeteg intézkedés, amelyeket még a parlamenti jóváhagyás után is lehet lelkesen vitatni. Nem is beszélve olyan kulcskérdésekről, amelyeket éppen csak emlegettek. A legfájóbb, hogy nem beszélnek a nyugdíjrendszer testre szabásáról, igaz, ezzel is foglalkozik majd szakértői bizottság. Általános tetszést válthat azonban ki a kutatás és az oktatás támogatása, például az, hogy még az idén laptoppal, illetve tablettel látnak el minden ötödik és kilencedik osztályos tanulót és a tanáraikat, 2020-ig pedig minden iskolában lesz széles sávú internet.

Már csak az a kérdés, miből. A csomag összességében négymilliárd euróba kerül, s bár Jörg Schilling pénzügyminiszter korábban jelentős költségvetési megtakarítást helyezett kilátásba, az még nem teszi ki a szükséges összeget. Kérdés, sikerül-e kigazdálkodni a hiányt, vagy ismét elmaradnak és könnyelmű ígéreteknek bizonyulnak bizonyos pontok, és ha igen, melyek.

A kormánynak égető szüksége van eredményekre, 2018 ősze nincs messze. A megújuláshoz jó a pillanat – a Hofburgból csak támogatás várható. Kern személye megújulást jelent, az pedig csak idő kérdése, mikor váltja fel a Néppárt élén Mitterlehnert Sebas­­tian Kurz. De ez kevés. Nagy öregektől is kénytelen mindkét párt megválni. A Néppárt bölcs erős embere, a 71 éves Erwin Pröll már márciusban visszavonul, s az alsó-ausztriai tartomány élén helyébe lépő Johanna Mikl-Leitner képességeit és népszerűségét tekintve a nyomába sem ér. Az SPÖ-nek is nagy érvágás lesz, ha Michael Häupl bécsi polgármester távozni kényszerül, márpedig az általa vezetett bécsi pártszervezeten belül elég sokan elégedetlenek vele. Ráadásul ő nem is fordított figyelmet utód kinevelésére, szemben az utolsó feudális úrként emlegetett, ám évtizedek óta sikeres és elismert Pröll-lel, aki láthatóan azt is tudja, mikor kell távoznia. Vagyis látszik, hogy előrehozott választás nélkül sem lenne unalmas az osztrák belpolitika.