Hányan repülnek a kormányból?

Az elmúlt hét egyik legnagyobb belpolitikai botránya az volt, hogy kiderült, a moszkvai magyar konzulátus vízumgyárként működött. Sajtóinformációk alapján nagy számban igényeltek, és kaptak schengeni vízumot Kiss Szilárdhoz kötődő személyek. Az ügy a nemzetbiztonsági bizottság napirendjén is szerepelt, ahol kiderült, a szakszolgálatok észlelték az ügyet, és jelezték a politikai vezetés számára, de nem volt meg a döntés arra, hogy megállítsak az éveken át tartó visszaéléseket.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium igyekszik távol tartani magától az ügyet, miközben egyre többször merül fel a személyi felelősségük. A Polfogadás fogadóit is megmozgatta a kérdés, ugyanakkor 92 százalékuk mondta azt, hogy ennek sem lesz személyi konzekvenciája a külügyben.

Ezzel összefüggő az a fogadási esemény, hogy februárban lesz-e miniszter-, vagy államtitkár-csere a kormányban. Tállai András államtitkár, mint NAV elnökként kapott juttatásai, vagy a moszkvai-vízumgyár ügye akár előre vetíthetné a kormány kisebb átalakítását.

Ugyanakkor Orbán Viktor miniszterelnök személyi politikájának sarokköve, hogy nem hagyja magát lépésre kényszeríteni. Ez pedig mindenképpen ellene szól egy vagy több személycserének.

A Polfogadás játékosainak döntő többsége (72 százaléka) alóstínűleg éppen emiatt nem gondolja, hogy ebben a hónapban lenne változás a kabinetben. 16 százalékuk szerint egy miniszter, vagy államtitkár menesztésére/lemondására kell számítani, míg csupán 12 százalékuk vár több személyt érintő változást.

Miután február 17-én zárul az olimpiaellenes népszavazás aláírásgyűjtése, ezért utoljára érdemes ránézni az adatokra, hogy mit várnak a fogadók. 88 százaléka azt véli, hogy sikerül összegyűjteni a szükséges számú aláírást, azaz ennek ellenkezője hatalmasa meglepetés lenne a választóknak. Ennek az optimista hozzáállásnak ellentmond az, hogy ehhez képest nem várnak túl sok aláírást.

Az eddigi tapasztalatok alapján akár 20-25 százalékos hibaarány is lehet a leadott ívekben. Ha ehhez hozzászámoljuk, hogy egyes jogértelmezések szerint nem 138 ezer, hanem akár 150 ezer érvényes aláírás is kellhet (hiszen nem csak az állandó budapesti lakhellyel, hanem ideiglenes lakhellyel rendelkezők is beleszámítanak a választók számába), akkor 180-190 ezer leadott aláírás minimum kelleni fog. Ezzel szemben a fogadók 6 százaléka gondolja, hogy 190 ezer aláírás felett lesz ez a szám, 14 százalékuk szerint pedig 170-190 ezer aláírás fog összegyűlni. Azaz a többség (81 százalék) ebből a megközelítésből inkább pesszimistának látszik.

