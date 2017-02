Halálos is lehet a C-vitamin körüli sok tévhit

Nem veszélyes, ha valaki náthás betegként egy-két hétig nagy dózisú C-vitamint szed; igaz nem haszná. Daganatos betegeknél viszont végzetes is lehet az a hiedelem, mely szerint az aszkorbinsav gyógyítja a rákot.

A C-vitaminnal kapcsolatos tévhiteket vette sorba és cáfolta szakértők segítségével a Házipatika.com. A cikkből kiderül például, hogyan terjedt el az a hiedelem, hogy a C-vitamin gyógyítja a rákot. Ezt a hiedelmet két Nobel-díjas tudósnak köszönhetjük, egyikük maga Szent-Györgyi Albert, aki 1937-ben kapott orvosi és élettani Nobelt a biológiai égés folyamatával kapcsolatos felfedezései, különösen a C-vitaminnal és fumársav-katalizátorral végzett kutatómunkája elismeréseképpen, a másik Linus Pauling, aki 1954-ben kémiai Nobelt kapott a kémiai kötés természetének kutatása terén elért eredményeiért. Az ő tudományos munkásságának és díjainak a C-vitaminhoz nem sok közük volt, véleménye mégis meghatározó.

Szent-Györgyi Albert véleménye a téma megközelítését máig meghatározza, különösen Magyarországon. Pauling később, 1966-ban tette magáévá Irwin Stone biokémikus gondolatát, aki a nagy adag C-vitaminban gondolta megtalálni a megfázás ellenszerét. Stone úgy gondolta, hogy elődeink szervezete – a legtöbb ma élő állatéhoz hasonlóan – képes volt az aszkorbinsav-szintézisre, ezt a képességét pedig egy 25-70 millió évvel ezelőtti szerencsétlen génmutáció miatt vesztette el.

A tudós azon a véleményen volt, hogy ez a genetikai rendellenesség – tekintve, hogy a C-vitamin a szervezetben számos létfontosságú biokémiai folyamat résztvevője – növelte meg betegségek kialakulásának esélyét, emiatt pótlása nagyon fontos. Pauling ennél tovább ment, azt gondolta, hogy a C-vitamin megfelelő mennyiségben megakadályozza a rák kialakulását is. Az orvostársadalom nagy része elutasította ezt a nézetet, és áltudományos szélhámosságnak titulálta, de akadtak, illetve akadnak ma is olyanok, bár inkább laikusok, akik azóta is meg vannak győződve arról, hogy a tudósnak igaza volt.

Azóta azonban kiderült, hogy bizonyos esetekben kifejezetten káros a C-vitamin. Például olyan kezelésnél, amely aktív gyököket generál, és így pusztítja el a daganatsejteket, adása kifejezetten káros, befogja ugyanis ezeket az aktív gyököket. Azaz ilyen esetekben a nagy dózisú aszkorbinsav hatástalanítja magát a terápiát. Ugyanez a helyzet a sugárterápiánál, amely szintén szabad gyököket generál, és amelynek hatását gyengíti, vagy akár hatástalanítja is a nagy dózisú C-vitamin.

A beteg embereknek azonban könnyebb eladni valamit, ha attól gyógyulást remélnek, ezért ez a terület mindig a csalók és kuruzslók egyik kedvenc terepe marad. A napokban ítéltek el például egy magyar állatorvost, aki nagy dózisú C-vitaminnal „gyógyította” rákos páciensét. A beteg meghalt.