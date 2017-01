Ez a tétje Putyin budapesti látogatásának

Putyin közelgő budapesti látogatása ma jóval kevésbé kockázatos a Fidesz számára, mint amikor az orosz vezető két évvel ezelőtt, a Krím-félsziget annektálása idején látogatott Magyarországra – írja elemzésében a Policy Agenda.

Az elemzés szerint ma több szempontból is más a helyzet, mint 2015 év elején, amikor a kormány nagy belpolitikai traumákon volt túl. A netadós tüntetés szimbolikusan is megrendítette a hatalmukat, 20 százalékkal elveszítették az újpesti időközi országgyűlési választást, a kitiltási botrány közepén volt a párt. Február 6-án ráadásul nyíltan összecsapott a Fidesz politikai és gazdasági vezetése. Az emlékezetes G-nap is megmutatta, hogy komoly belső problémákkal küzd a párt.

Az akkori Orbán-Putyin találkozó első olvasatban a magyar fél számára inkább kínos, de nem elkerülhető volt, míg az oroszok azt tudták felmutatni, hogy ha akarnak, tudnak kétoldalú tárgyalásokat folytatni az EU határain belül is. 2017-re a helyzet megváltozott. Egyrészt nincsen diplomáciai karanténban az orosz elnök. A két évvel ezelőtti budapesti látogatása óta volt már Olaszországban, Franciaországban, Görögországban, Finnországban, Szlovéniában, Németországban. Azaz ugyan tény, hogy Budapest volt az első „állomás”, de ezt pár hónapra rá követte több is.

A Policy Agenda szerint 2015-től eltérően a Fidesz uralja a magyar belpolitikai napirendet. Nincsenek közelgő időközi országgyűlési választások, ahol azonnal visszajelzést kapnának a rossz politikai döntéseikről, mint az 2015 februárjában Veszprémben, és áprilisban Tapolcán történt. Nincsen szervezett politikai ellenállás, állandó utcai jelenléttel, az ellenzék egyik fele pedig az összefogás-nem összefogás problémával küzd, míg a másik fele újrapozicionálás alatt áll, azaz nem mutatnak kormányzati alternatívát.

Amit várni lehet

Külpolitikailag a mostani látogatásnak nincs akkora jelentősége, mint a két évvel ezelőttinek, sokkal inkább megerősítésül fogja felhasználni mindegyik fél arra, hogy megváltozott a világ. Donald Trump megválasztása a magyar kormány szempontjából azért fontos, mert feltételezhető, hogy kevésbé kell az amerikai kritikáktól tartani.

Az elnöki vizit egyetlen érdekesebb kérdése, hogy meddig megy el Orbán Viktor az Oroszország elleni szankciók kritikájában. Megmarad a korábbi szinten, azaz károsnak, és rossz döntésnek nevezi, de a kollektív határozatot elfogadja. Vagy kezdeményezőként próbál fellépni a kérdésben, és megpróbálja megakadályozni a szankciók meghosszabbítását. Belpolitikailag azonban nincs igazi tétje a látogatásnak, hiszen az ellenzék széttagoltsága miatt nem várható semmilyen határozott, komoly figyelmet keltő bírálat – írja a Policy Agenda.