Ceglédi Zoltán: A Fidesz hazudik a civilekről

Hamis vádak alapján, előre eldöntött ítélettel, kormányzati kudarcaik leplezésére indítanak hajtóvadászatot.

Mivel Orbán Viktor évértékelő beszédében is kiemelt szerepet kapott a magyar civilek elleni uszítás, valószínűnek tűnik, hogy Pártunk és Kormányunk valóban e szervezetek ellen kezd megtorló hadjáratot. Rengeteg ponton hazug és elfogadhatatlan az, amit Orbán Viktor művel. Kezdve a kalkulált végeredménnyel: Németh Szilárdtól tudjuk, a Fidesz már előre eldöntötte, hogy a civil jogvédő és segítő szervezeteket „kitakarítja” az országból. Hogy itt magyar adófizető polgárokról és a hatályos nemzeti jog alapján működő egyesületekről és alapítványokról van szó, szinte csekélység, de ettől még érdekelne, hogyan akarja a Fidesz e különösen okos és cizellált politikusa az országból eltávolítani a neki nem tetsző szervezeteket. Melyik országba, kinek és milyen alapon kéne távoznia? Felpakolják a TASZ munkatársait a TEK Batmobiljaira, és Tompánál gigantikus parittyával átlövik őket a kerítés fölött Szerbiába? Hm?

De ami igazán fontos: az átláthatósági vizsgálatokról szóló törvényt még el se fogadták, pláne nem vizsgálódtak, de a Fidesz alelnöke már egy megelőlegezett bűn alapján akar civileket deportálni. Bocsánat a közhelyért, de Virág elvtárs, ez az ítélet! Miféle ostoba banánköztársaság működik úgy, hogy előbb közli a kormánypárt bikacsöke, hogy kik a bűnösök és mi a büntetésük, és utána alkotnak rá jogszabályt és indítanak vizsgálatot?

A hazugságokra és a hadjáratra egyébként saját csapnivaló munkájuk rejtegetéséhez van szükségük. Kifutott a menekültellenes kampány, eltelt pár hónap, és máris kiviláglott, hogy ha épp nem harcol valaki ellen a kormány, ha nem a hadvezéri, hanem a mérnöki kalapját kell hordania a miniszterelnöknek, akkor mindenki azt látja, hogy összeomlik a kormányzás. Mindig kell valakit gyűlölni, aki miatt most nem lehet az egészségügy, az oktatás, a szociális helyzet problémáit megoldani. Bár az állami tévé szerint a népszavazás estéjén migránstömegek álltak a déli határunkon a piros vonaltól kétarasznyira, térdelőrajtban, startpisztollyal, hogy tömegesen bemigráljanak Mária országába érvénytelen végeredmény esetén, az özönlés elmaradt. Kellett gyorsan másik ellenfél – ők lettek a civilek. Külön arcpirító persze, hogy milyen indokkal. Orbán és nyaloncai szerint a civilek nem eléggé „átláthatóak” és „nem tudni, miből élnek, működnek”, ezért vagyonnyilatkozatot várnak tőlük és részletes vizsgálatot indítanak ellenük.

Mondja ezt az az ember, aki 27 éve kiemelt politikusi fizetést, ezen belül bő évtizede kormányfői tiszteletdíjat húz az államtól, mégis volt képe egymillió forintnál is kevesebb pénzt feltüntetni a bevallásában. Mondja ezt az a párt, amelyikben Rogán Antal urizál (apropó, feltűnt valakinek, hogy az „urizálás” kifejezés bevezetője, Pokorni Zoltán hogy eltűnt?). Mondja ezt a Habony Árpádot jószolgálati tanácsadónak hazudó csapat, akik beveszik azt is, hogy Szijjártó Pétertől Varga Mihályig minden fejesük családi kölcsönből vett vagy épített luxusingatlanokat. Ők követelnek átláthatóságot, azok, akik, hogy is írjam körbe, szóval a lakás legkisebb helyiségében található perforált papíráru helyett használják saját vagyonnyilatkozataikat.

Arról pedig szó sem esik, hogy a „kitakarítás” után (történjen ez akárhogy) e szervezetek munkáját ki veszi át. A Fidesz szerinti „valódi civil” Békemenet ugyanis annyira civil, hogy eddigi működése során kizárólag politikai kampányokat szervezett. Ők lépnek a civilek helyébe? Bencsik András fogja segíteni a fogyatékkal élők önálló életvitelét, Bayer Zsolt harcol majd, hogy a kórházban fekvő gyerekekkel tölthessék az éjszakát az édesanyák, Csizmadia László és Fricz Tamás viszi az ennivalót, tölti ki a hivatalos papírokat, vállalja a képviseletet, küzd az ellátásért, a családegyesítésért és még ezer más dologért, amiért ma a megtámadott civilek felelnek? A túrót. Sok állítást olvashatunk majd a civilekről a kormány álsajtójában az álújságírók tollából. Lehetnek majd „leleplező” sajtótájékoztatók a kormánypárt és – ami igazi tragédia – a közigazgatás és igazságszolgáltatás elméletileg független szereplőivel. Amikor majd a sunyi vádakat sorolják, arccal a 2018-as választás felé, jusson eszünkbe, hogy Németh Szilárd előre megrendelte és bejelentette e vizsgálatok eredményét. Csakis azért csinálják, hogy addig se kérdezzük meg, miért halnak meg a magyarok ugyanabban a betegségben, amivel az osztrákok még évtizedekig élnek, miért nő egyre a különbség a magyar diákok és más európai országok tanulóinak tudása között, hátrányunkra, miért kell halálfélelemben metróra szállni, hogy meddig és mennyit akarnak már lopni a közösből… hogy miért kormányoznak ilyen pocsékul.