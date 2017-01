Botrányos bontás az embertől, akit Kocsis Máté nem is ismer

Engedély nélkül, teljesen szabálytalanul álltak neki bontani 2016 utolsó munkanapjának délutánján a Sárkányos házat a Corvin negyedben. A bontást végző céget többször bízta meg bontással a kerület, vezetője pedig másfél éve a Kocsis Máté ellen tüntetőket provokálta és pofozkodott.

Az óév utolsó péntekén porfelhő lepte el a Corvin negyedet. A legendás Sárkányos házat bontották. Az Edelényi Dezső által tervezett Duna Gőzmosoda épülete 2012-ig ugyan védettség alatt állt, de az önkormányzat kezdeményezésére ezt megszüntették. A kaput keretező két sárkányszerű, kőből kifaragott lényt, amelyekről az épület a nevét kapta, már korábban eltávolították.

A gép délben kezdte a munkát, amikor már minden olyan hivatal bezárt, ahol panaszt tehettek volna a rombolás és a környezetszennyezés ellen a portól köhögő polgárok. A hír hallatán Józsefváros ellenzéki politikusai is a helyszínre siettek, ahol a terület zárása és az ilyenkor kötelező porsemlegesítés nélkül dolgozó embereket találtak, akik – a munkavédelmi előírásokra is fittyet hányva – mindenféle védőfelszerelés nélkül tevékenykedtek. A kamerát látva a fejvédők is előkerültek.

Az utcán nézelődők között két férfi elégédetten figyelte, ahogy a házfalak porrá válnak az erős gépkar markában. Kádár Gábortól, a PM kerületi elnökétől ők kérdezték meg, hogy miért is van ott egy videóriporter társaságában. A politikus elmondta, hogy csupán tájékozódik, hogy miért pont akkor és miért úgy bontanak. Ekkor elszabadultak az indulatok, melyek csak a rendőri intézkedés során csitultak el. Mint kiderült, szinte mindenki csak épp arra sétált, a félig lebontott ház pedig magától dőlt össze.

A munkaterületen a kerületi közterület-felügyelet kérésére nem tudtak felmutatni sem engedélyeket, sem a bontást irányító felelős vezetőt. Ezért kénytelenek voltak abbahagyni a munkát. A hatóságoknak pedig azt ígérték, hogy még aznap estére „csinálnak” engedélyeket és egy felelőst is kerítenek, aki bemutatja azokat a kapitányságon.

Nem most kezdte

A felvételeinken látható agresszív férfinak már volt pofozkodós ügye. 2015 augusztus 20-án egy rendezvényen folyamatosan provokálta a Kocsis Máté polgármester ellen tüntetőket és ennek során megütött egy idős hölgyet is. Ezt több kamera rögzítette. Kocsis Máté akkor tagadta, hogy ismerné a vállakozót, aki amúgy többmilliós szerződéseket köszönhet neki és alapos vizsgálatot ígért. Ennek már másfél éve és információink szerint, az ügy most ott tart, hogy a megütött idős nőt vádolták meg garázdasággal.

Az interneten is fellelhető iratokból kiderül, hogy a Sárkányos ház bontását végző cégnek, a Jon Bau Kft.-nek és Jónás Nándornak több évre visszanyúló kapcsolata van az önkormányzattal. 2011-ben csaknem 35 millióért Jónásék bonthatták el a régi Teleki téri piacot. A PM állítása szerint a Jon Bau Kft. a székhelyét is az önkormányzattól bérli, amelynek bérleti díját nem fizette rendesen, de a tartozás késedelmi kamatának felét az illetékes bizottság mindenféle indoklás nélkül elengedte.

Nagyon úgy tűnik, hogy Józsefváros polgármestere nem hálátlan azokkal, akik rendszeresen deklarálják felé lojalitásukat.