Béketaktika: Az Orbán–Botka-találkozó kulisszatitkai

Hosszú idő után először találkozott ellenzéki városvezetővel Orbán Viktor miniszterelnök: ráadásul szegedi tárgyalópartnere, Botka László még potenciális kihívója is lehet a következő választáson. Orbán nem igyekezett elkaszálni Botkát (azt a jelek szerint rá­­hagyja a szocialista politikus baloldali ellenzékére), inkább az adakozó kormányfő szerepében tetszelgett, aki demokrataként ugyanúgy segíti az ellenzéki városokat, mint a kormánypártiakat. Botka pedig sikeres, szolidáris, az unió értékeit valló Szegedről beszélt, amely szemben áll az antiszolidáris, csak Európa pénzére hajtó Fidesz-képpel. De vajon ki nyert a konfrontációmentes találkozóval, és lehet-e hinni Orbán ígéreteiben?

– Hogy bírod? – kérdezte Lázár János Botka Lászlótól a szegedi polgármesteri hivatalban. Hétfő reggel hét után a Miniszterelnökséget vezető miniszteren és a városvezetőn kívül csak a TEK emberei és rendőrök voltak az épületben, majd minden folyosóra jutott belőlük. A hivatal néhány dolgozója sürgölődött Orbán Viktor kormányfő stábjával, amelyet a miniszterelnök sajtósa, Havasi Bertalan vezetett.

Lázár nem a mínusz nyolc fokra, a csípős hidegre utalt, nem is arra a néhány notórius tüntetőre, akik hajnalban a kormányfői látogatás ­miatt táblákkal gyülekeztek a városháza előtt. Ki a devizahitelesek problémáit emlegette, más Orbánt üdvözölte és búcsúztatta egy felirattal: „Isten hozta, miniszterelnök úr! Remélem, gyorsan viszi is!”

A miniszter a szegedi polgármesternek a lapunkban tett bejelentésére célzott, amely szerint a szocialista politikus bizonyos feltételek mellett vállalná a miniszterelnökséget, emiatt pártján belül több támadás is érte. Botka nevetett válasz helyett.

Izgatottnak látszott a szegedi stáb, hosszú idő óta ez volt az első alkalom, hogy ellenzéki városvezetővel találkozik Orbán, ráadásul egyik lehetséges kihívójával kell tárgyalnia. A kormányfő 2015 elején jelentette be a Modern Városok Programot, amelyet a kormányzat gyengülő népszerűsége ellen találtak ki. A módszert a szoci kormányzás idején is alkalmazták: ha esik a népszerűséged, ígérj valamit!

„Amúgy rokonszenves” Demszky Gábor korábbi budapesti főpolgármester a Facebookon azt írta: „Szerintem a mai nap egyedülálló alkalom lett volna arra, hogy Botka világossá tegye: Orbán felelőtlenül ígérget a városoknak. (…) Botka nem ezt tette, hibázott, a polgármesteri széket választotta a nyílt beszéddel járó konfrontáció helyett. Ismeritek a mondást: nem lehet egyszerre szerelmeskedni és szűznek maradni. Azt remélem, hogy az amúgy rokonszenves Botka holnap elmondja mindazt, amit ma elcserélt egy kézfogásért és betarthatatlan ígéretekért.”

Az elmúlt időszakban Orbán vé­­gig­­ród­­sózta az országot: 19 településen 185 fejlesztést jelentett be csaknem 462 milliárd forint értékben. Ígért ke­­rékpárutat, stadiont, ipari telepet, völgyhidat és sok más kulturális, sport- és infrastrukturális beruházást részben uniós, részben hazai forrásból. A települések a kezdeti eufória után már morgolódnak: sok beruházáshoz még nem rendeltek összeget, de határidőt sem. Mikor lesz az ígéretből valóság?

A másik probléma: három nagyvárosban – Salgótarjánban, Hódmezővásárhelyen, Győrben – még nem járt a miniszterelnök. Szegeden is csak hétfőn reggel háromnegyed nyolc felé jelent meg vastag sál alá elrejtett narancsszín kravátlijával, pedig előtte nyolc alkalommal bejelentkezett, aztán mégsem fékezett a kormányfői kisbusz a szegedi hivatal előtt.

Miért hezitál? Két szegfűs város is van a sor végére hagyottak között: Szegeden 29 éves kora óta Botka a városvezető, a szocik kétharmaddal kormányozzák a várost. Salgótarjánban az időközin nemrég győzött Fekete Zsolt alpolgármester, aki elhunyt barátját, párttársát, Dóra Ottót váltotta a polgármesteri székben. Lapinformációk szerint Orbánnak Győrbe a város quaestoros kötődése miatt nem akaródzik mennie. Borkai Zsolt fideszes polgármestert emellett keményfejűnek is tartják, aki nem úgy irányít, nem úgy beszél, ahogy kedves lenne a Fidesznek, egyszer még Lázárt is meghazudtolta.

Hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter városa, Hódmezővásárhely miért maradt a végére? Talán mert sorsa összekapcsolódik Szegedével. Lázár a csongrádi megyeszékhely és Vásárhely közé villamost, a két város köré közös agglomerációt álmodott meg. Az Index azt is feltételezi, hogy Lá­­zár külön kérésére maradt el a várossal való tárgyalás.

De van egy másik magyarázat arra, miért lassult le a program. A 2015-ös bejelentés után nem sokkal indult el Magyarország felé a menekülthullám. A szocialisták szerint a Fidesz az ide­­gen­­ellenességből jobban profitált, így szemlátomást igyekeztek kifarolni az amúgy igencsak költséges Modern Városok Programból.

Önjelölt Megküzdene Botka Lászlóval az ellenzék miniszterelnök-jelöltségéért Latt­­mann Tamás, a korábban civil tüntetéseket szervező, népszavazásokat kezdeményező nemzetközi jogász. Ezt ő maga mondta el az Indexnek. Kijelentette: megelégelte, hogy mindenki csak beszélt a lehetséges, pártoktól független baloldali miniszterelnök-jelöltről. Szerinte a politikában szükség van rá, hogy nyissanak a civilek felé. A baloldali pártok elutasítóan reagáltak vagy nem kommentálták a jogász bejelentését.

Botka stábjának hétfőn minden eshetőségre fel kellett készülnie. Számíthattak arra is, hogy Orbán, kihasználva az alkalmat, már a kezdet kezdetén egy beszólással vagy politikai üzenettel elkaszálja potenciális riválisát, de a kormányfő nem pártalapon alakította ki tárgyalási taktikáját. A demokrata, az adakozó miniszterelnöki imidzsre a zárt ajtók mögött is rájátszott, amikor – információink szerint – kedélyeskedve, fontoskodva kérdezte vendéglátójától: „Laci, mennyi adósságtól is szabadítottuk meg a várost?”

A téma később, a sajtótájékoztatón is előkerült: „Elvittünk innen 25 milliárd forintnyi adósságot, amit a város nem működtetésre, hanem fejlesztésre vett fel és jól is használt fel. (…) Az önkormányzatok és a központi kormányzat a múlandóságé, Szeged, a haza pedig az örökkévalóság része. A mi dolgunk, hogy megállapodásokat kössünk egymással.”

Hogy mire jó ez a taktika? Azzal, hogy Orbán konstruktív a szegedi vá­­rosvezetővel, elérheti, hogy Botkát az övéi árulónak tekintsék, vadászni kezdjenek rá. Ha véletlenül a szegedi városvezető a „baráti tüzet” túlélné, akkor jöhet majd a Fidesz-elnök, hogy megadja a kegyelemdöfést.

Háromfős delegációk tárgyaltak egy­­mással. A Miniszterelnökség napokkal korábban jelezte, ketten kísérik Orbánt: Lázár Jánoson kívül Nagy János miniszterelnöki programirodát vezető államtitkár lesz jelen a tárgyaláson. Arra kérték a szegedieket, ők se legyenek többen. Így a polgármesteren kívül Nagy Sándor fejlesztésekért felelős alpolgármester és Kalmár Gábor kabinetfőnök vett részt a két és fél órás egyeztetésen, ahol a pogácsa-ásványvíz kombót csak a kávé válthatta fel, szünetet nem tartottak.

Botkáék 19 projektet ajánlottak a kormányfő figyelmébe. Orbán meglehetősen tájékozottnak tűnt, köszönhetően a stábok előzetes egyeztetésének, ám ha kellett, Lázár segítette ki pontos számokkal. Végül megállapodtak egy ötvenmilliárdos keretben: négysávúsítják a 47-es utat, építenek egy vasúti-közúti Tisza-hidat, fejlesztik a szegedi repülőteret, bővítik az ipari parkot, felújítják a belvárosi hidat, a rakpartokat. A távlati elképzelések között szerepel egy kerékpáros- és gyalogoshíd építése is. A Mars térről áthelyezik a buszpályaudvart, a Széchenyi tér pedig visszakaphatja háború előtti arculatát. Lesz új fedett uszoda, egy, a teremsportok számára alkalmas csarnok és új atlétikai centrum is.

Zárt ajtók mögött egy szó sem esett a miniszterelnök-jelöltségről. Botka a tárgyaláson, de a sajtótájékoztatón is három témát igyekezett sulykolni: sikeres a városa, és persze ő is, emellett Szeged szolidáris és hisz az unió értékeiben. Arról beszélt, hogy a csongrádi megyeszékhelyen 104 fejlesztési projekt zajlik és a 2007 és 2013 közötti uniós pénzügyi ciklusban több mint háromszázmilliárd forintnyi európai fejlesztési pénzt nyertek el, messze a legtöbbet a magyar városok között. És ezt nem is akarják alább adni.

– Számunkra nemcsak az európai unió pénze fontos, hanem az értékei is – mondta Botka, utalva arra, hogy külföldi elemzők is azt hozzák fel Orbán ellen, hogy bár tiltakozik az unió ellen, de a szövetség pénzére azért hajt.

Emellett Botka a miniszterelnök figyelmébe ajánlotta, hogy Szeged több mint kétszáz lakást újított fel saját erőből, és azokat a piaci bérleti díj harmadáért adták bérbe a lakóknak. Ezzel a programmal nemcsak a sajtótájékoztatón, hanem információink szerint a zárt ajtók mögött is előhozakodott. Fullánkos volt a javaslat, nagy a kontraszt: a hírek szerint több fideszes önkormányzat bérlővel együtt adta el lakását a pénzes vevőknek.

Végül Orbán a nyilvánosság előtt kénytelen volt reagálni a lehetséges kihívóra vonatkozó újságírói felvetésre. Azt kérdezték tőle, elképzelhetőnek tart-e Botkával egy miniszterelnök-jelölti vitát. Ő nem akarta magához emelni tárgyalópartnerét, elütötte a kérdést, röviden válaszolt:

– Majd az idő eldönti.