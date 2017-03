Ha megépül a Lágymányosi-öbölnél a 120 méteres toronyház, ez lesz Magyarország legmagasabb épülete. Fölé magasodik majd az Országháznak, hazánk történelmi jelképei, a budai Vár, a Bazilika eltörpülnek mellette. Majdnem akkora lesz, mint a Gellért-hegy. Az új budapesti felhőkarcolóval kapcsolatban Tarlós István nemrég kijelentette: „A 21. században szükség van ilyen jelekre.” De vajon minek a jele ez a toronyház? Kérdeztük ezt is a Fővárosi Önkormányzattól, ám választ nem kaptunk.

A felhőkarcolóknak kétségtelenül kultuszuk van, főleg Amerikában és a Távol-Keleten: a bankok, a pénzvilág és az olajsejkek hatalmát hirdetik. Az európai építészetben a jel nem kötődik magassághoz: Rómának a Szent Péter-bazilika a jele, Berlinnek a Brandenburgi kapu, Prágának a Hradzsin. A toronyház nagysága leginkább a befektető gazdagságát fejezi ki.

A legmagasabb felhőkarcoló jelenleg Dubajban a 828 méteres Kalifa torony: hozzá képest a mi 120 méteres lágymányosi tornyunk pöttöm lesz. Üzenete tehát nem a világnak szól, inkább csak nekünk, magyaroknak. Az építészet nyelvén hirdeti, hogy Orbán Viktor és Garancsi István „kötélbarátságánál” nincs nagyobb hatalom nálunk.

A lágymányosi tornyot ugyanis Ga­­rancsi István üzletember Market Építő Zrt. cége építi. A dúsgazdag vállalkozó a Videoton FC labdarúgócsapat tulajdonosa is, a Magyar Természetjáró Szövetség elnöke. Kedvenc hobbija a hegymászás, talán ez is magyarázza vonzódását a magasságokhoz. Orbán Viktorral akkor vált szorosabbá a kapcsolata, mikor 2009-ben elhívta a miniszterelnököt és feleségét egy ausztriai hegyi túrára. Ezután nyilatkozta Garancsi: „kötélbarátság fűzi Orbánhoz”. Hegymászókörökben ez a legmegbízhatóbb barátság jelképe.

A „kötélbarátság” kitűnő anyagi befektetésnek is bizonyult. Az ominózus G-nap után a kegyvesztett Simicska Lajos helyett az új favorit Garancsi István lett. Cége, a Market Építő Zrt. pedig tavaly már nettó 86 milliárd forintos rekord árbevételt ért el.

A Market cégcsoport egy másik vállalkozással (River Dunainvest Kft.) kö­­zö­­sen tavaly januárban vette meg a Kopaszi-gátnál, illetve a Lágymányosi-öbölnél lévő 56 hektáros területet. Itt építenék fel a 120 méteres irodaházat és lakóparkokat. Garancsi ingatlanfejlesztő magánbizniszét azonnal kisegítette 16,5 milliárd forintos állami hitellel a külügyminisztériumhoz tartozó Eximbank. Csakhogy ezt a bankot azzal a céllal hozták létre, hogy az export-importban részt vevő, hazánk versenyképességét elősegítő vállalkozásokat segítse.

– Ebbe a profilba nem illik bele Ga­­ran­­csi ingatlanfejlesztő cégének a támogatása – állítja Pataki Márton, az Együtt politikusa.

Ő hűtlen kezelés gyanúja miatt tavaly januárban tett feljelentést az Eximbank ellen, de keresetét a rendőrség elutasította. Mások azt szerették volna megtudni, milyen feltételekkel adott ilyen horribilis összegű állami hitelt egy magánépítkezésnek az Eximbank.

– A levélben feltett kérdéseimre máig nem kaptam választ a banktól – közli Tóbiás József, az MSZP tagja.

Szigetvári Viktornak, az Együtt politikusának banktitokra hivatkozva tagadta meg a választ a bank.

Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója szerint az Eximbank eljárása törvénysértő.

– Megérné próbapert indítani ellenük – mondja –, valószínűleg el is veszítenék. Mivel a hatalmas hitelt közpénzből nyújtották, nem hivatkozhatnak banktitokra.

Igaz, egy gigaberuházással a befektető is kockázatot vállal, hisz mi a garancia arra, hogy az Újbudán, a Lágymányosi-öbölnél épülő több ezer lakásra lesz majd vevő? Persze a miniszterelnök „kötélbarátjának” nem kell attól tartania, hogy a mélybe zuhan. Nem sokkal azután, hogy Garancsi cége, a Market Építő Zrt. megvásárolta az 56 hektáros terület, a kormány – részben a hazai építőipar felpörgetésére – bejelentette a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (csok) programot. Ez a Lágymányosi-öbölnél épülő lakásoknál is igénybe vehető lesz, vagyis az oda költöző családok akár tíz- plusz tízmillió forintos vásárlási kedvezményhez juthatnak. Nem csoda, hogy máris hatalmas az érdeklődés a tervezett ingatlanok iránt.

S hogy az ingatlanbizniszt semmiféle külső kontroll ne zavarja meg, a kormány nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá nyilvánította. Ami azt jelenti, hogy pél­­dául nem kell az építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni, továbbá minden engedélyt – beleértve műszaki, környezet- és örökségvédelmi engedélyt is – gyorsított eljárással kapja meg a beruházó.

De vajon irodák és lakások építése miféle kiemelt kormányzati célt szolgál, amiért mentesül a másokra vonatkozó előírások alól?

– Ez a korrupció melegágya – mondja Barabás Richárd, Újbuda PM-es képviselője. – Egyébként a Lágymányosi-öböl azért is lett kiemelt beruházási terület, mert ide is tervezték volna a 2024-es budapesti olimpia helyszíneit. De erre hivatkozva szabad kezet adni egy ingatlanfejlesztő cégnek nonszensz.

Barabás már tavaly nyílt levélben szólította fel Tarlós Istvánt, hogy tájékoztasson arról, milyen beruházások várhatók a XI. kerületben. Hívta lakossági fórumra is.

– A főpolgármester nem reagált. Máskor sem szokott – jegyzi meg a PM-es politikus.

Ám ahhoz, hogy Garancsi István 120 méteres tornya felépülhessen, még egy-két fővárosi szabályzatot félre kellett söpörni. Például azt a városfejlesztési tervet, amely előírta, hogy a Lágymányosi-öbölnél 65 méternél magasabb épület nem építhető.

Budapest városfejlesztési terveiben a ki­­lencvenes évek közepétől területenként szabályozták a magasházak építését is. Az akkori főépítész, Schneller István azt mondja, különböző domborzati, városképi, történelmi hagyományokat figyelembe véve egységes, rendszerszintű szabályozással akarták óvni Budapest egyedülálló panorámáját, amely a világörökség része is.

– Mi úgy gondoltuk, Budapesten nincs szükség toronyházakra. Ha erre mégis lenne igény, a beruházások helyszínéül Csepel-sziget északi részét jelöltük ki. Itt van elég hely arra, hogy a magasházakat kompozícióba állítva építhessék meg. Ráadásul a főváros Csepel felé tervezte kivezetni az 5-ös metrót. Párizsi példát vettünk alapul: egész közigazgatási területén tilos a magasházak építése. Ezért kijjebb hozták létre a La Défense kereskedelmi központot a felhőkarcolókkal. Viszont már előtte kiépítették oda a tömegközlekedést: metrót, vasutat is – magyarázza Schneller István.

A 120 méteres tornyot a főváros fi­­deszes képviselői közül is többen ellenezték. A fővárosi önkormányzat városfejlesztési bizottsága múlt év november végén egyhangúlag elutasította a toronyépítést. Ennek okait a bizottság MSZP-s képviselője, Horváth Csaba sorolja:

– A beruházó cég semmivel nem indokolta, hogy miért lenne szükség ott ekkora épületre, és környezetvédelmi hatástanulmányt sem nyújtottak be.

Veszélyezteti a világörökséget

A Property Market Ingatlanfejlesztő Kft. lapunknak azt írta: örökségvédelmi szempontból is minden előírásnak megfelel a toronyház építése. Ezt azonban vitatja a Budapesti Világörökségért Alapítvány, valamint és UNESCO műemlékvédelmi világszervezetének, az ICOMOS-nak magyar nemzeti bizottsága is. A szervezet elnöke, Fejérdy Tamás azt mondja, ők is azt tanácsolták a fővárosnak, ha már mindenképp toronyházat akarnak építeni, más helyszínt keressenek, illetve legalább ezen a helyszínen belül helyezzék oda az épületet, ahol kevésbé zavaró.

– Lesöpörték a javaslatunkat. Pedig a 120 méteres torony belelóg dunai partok látképébe, amely a világörökség része. A kormánynak minden olyan jelentősebb változtatást előre be kell jelentenie az UNESCO-nak, amely a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékét (amelynek ez esetben a látvány az egyik fő eleme) érinti. Ezt akkor is meg kell tennie a kormánynak, ha a beruházás a védett területen kívül történne. Budapest már korábbi fejlesztési és rehabilitációs programok miatt is állandóan szerepel a világörökség-bizottság napirendjén. Nem kellene azt kockáztatni, hogy eljárást indítsanak ellenünk és a veszélyeztetett világörökségi listára kerüljünk, vagy szélsőséges esetben visszavonják a világörökségi címünket – hangsúlyozza Fejérdy Tamás.